Россия теряет доступ к «литиевому треугольнику» в Южной Америке Сотрудничество России с Аргентиной, Боливией и Чили в сфере добычи лития фактически свернуто.
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Россия теряет доступ к «литиевому треугольнику» в Южной Америке Сотрудничество России с Аргентиной, Боливией и Чили в сфере добычи лития фактически свернуто.
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