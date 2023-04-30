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Сколько можно слушать предателей? Музыку иноагентов отказываются вычищать из радиоэфиров

Сколько можно слушать предателей? Музыку иноагентов отказываются вычищать из радиоэфиров

ФОТО: JENS KALAENE/GLOBALLOOKPRESS Поэт и исполнитель Пётр Казаков задаётся вопросом - сколько можно слушать предателей? Музыку иноагентов отказываются вычищать из радиоэфиров.

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