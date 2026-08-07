Подписанное в Мекке тремя странами соглашение уже назвали «мусульманским НАТО» Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение.
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Подписанное в Мекке тремя странами соглашение уже назвали «мусульманским НАТО» Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение.
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