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Белорусские силовики задержали участников группы Nizkiz, придумавших песню протестов

Белорусские силовики задержали участников группы Nizkiz, придумавших песню протестов

Более трёх лет белорусские рок-музыканты, участвовавшие в протестах 2020 года, не возвращались на родину, но, когда вернулись, их задержали силовикиВ Могилёве задержали трёх из четырёх участников местной рок-группы Nizkiz.

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