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Хвича о 77-м номере: «7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я его выбрал»

Хвича о 77-м номере: «7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я его выбрал»

Хвича Кварацхелия объяснил, почему играет за «Наполи» под 77-м номером.  Полузащитник взял этот номер после перехода в неаполитанский клуб.

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