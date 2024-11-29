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Хотите встретить Новый год за границей? Есть бюджетные варианты

Бюджетно отдохнуть в период новогодних праздников можно не только в России, но и за рубежом. Об этом рассказали специалисты OneTwoTrip, изучив цены на проживание в популярных туристических местах России и зарубежья.

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