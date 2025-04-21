Конкурс молодых талантов прошел в рамках «Русских сезонов» в Марокко

В марокканской Касабланке прошёл V Международный фестиваль искусства и культуры «Русские сезоны». Организаторами выступили ассоциация русскоговорящих женщин в Марокко «Соотечественницы» и Русский дом в Рабате.
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