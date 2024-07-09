Павел Новоселов выступил с докладом на XII Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Ярославле

Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Ярославской области, Ярославской областной Думы, мэрии города Ярославля с участием представителей федеральных общественных организаций предпринимателей «Опора России» и «Деловая Россия».
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