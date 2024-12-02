🤑Доллар взлетит до 115 рублей на следующей неделе, прогнозирует аналитик Владислав Антонов. Решающее влияние на курс окажут геополитика, санкции Запада и внутренние экономические проблемы, указал эксперт.
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🤑Доллар взлетит до 115 рублей на следующей неделе, прогнозирует аналитик Владислав Антонов. Решающее влияние на курс окажут геополитика, санкции Запада и внутренние экономические проблемы, указал эксперт.