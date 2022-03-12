Алекс Карузо близок к возвращению в строй

Алекс Карузо близок к возвращению в строй

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо успешно восстанавливается после травмы. Отвечая на вопрос о дате возвращения на площадку, Карузо сказал, что «я близок к этому».

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