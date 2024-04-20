НАТО передаст Украине новые системы ПВО: главное за сутки

МОСКВА, 20 апреля, ФедералПресс. Страны НАТО договорились передать Украине дополнительно системы ПВО, израильские беспилотники атаковали Иран, а в зоне спецоперации погибли военкоры Рассел Бентли и Семен Еремин.
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