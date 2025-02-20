Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Поступила директива»: российский генерал рассказал, почему не бьют по центрам принятия решений

«Поступила директива»: российский генерал рассказал, почему не бьют по центрам принятия решений

Россия никогда не ставила задачу бить по мирному украинскому населению. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный летчик России генерал Владимир Попов, отвечая на вопрос, почему до сих пор в Киеве стоят целыми центры принятия решений.

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