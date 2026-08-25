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Авторадио

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Концерт Канье Уеста до сих пор под вопросом

Концерт американского рэпера Канье Уеста до сих пор под вопросом. Как заявили в «Газпром Арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов - договор на аренду площадки для выступлений не заключался.

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