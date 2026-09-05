СССР на стройке, № 1, 1934

Aнатолий Райков

Наш завод на котором я работал,посылал нас на помощь Каширской ГРЭС.Там я встретил ещё в живых кто принимал участие в строительстве ГРЕС.Да он видел Ленина и его рассказ про Ленина,просто завораживал нас.https://rutube.ru/video/0712dab85010ec4b18c6dd45809dc4ec/?t=152&r=plwd