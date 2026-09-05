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Мы из Советского Союза

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СССР на стройке, № 1, 1934

СССР на стройке, № 1, 1934

Журнал «Советский Союз» был основан А.М.Горьким и до 1950 года назывался «СССР на стройке». https://books.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Наш завод на котором я работал,посылал нас на помощь Каширской ГРЭС.Там я встретил ещё в живых кто принимал участие в строительстве ГРЕС.Да он видел Ленина и его рассказ про Ленина,просто завораживал нас.https://rutube.ru/video/0712dab85010ec4b18c6dd45809dc4ec/?t=152&amp;r=plwd
Фильм о Каширской ГРЭС 1982
RUTUBE
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