Трамп рассказал о тратах США на 200-летних вампиров

Трамп: Миллионы долларов уходят на выплаты людям в возрасте 200 и более лет Президент США Дональд Трамп рассказал о тратах правительства на «вампиров» и фейковых долгожителей, чей возраст превышает 200 лет.
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