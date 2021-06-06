Влад Яма похвастался роскошной квартирой с "королевской" ванной в Западной Украине: "О, золото..."

Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма провел мини-эксурсию по своим хоромам, в которых поселился в Каменец-Подольском Как известно, сейчас 38-летняя звезда вместе с женой Лилианой и маленьким сыном Леоном путешествует по Западной Украине.