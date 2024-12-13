Постояльцев скандального алтайского соццентра "Рубикон" переведут в госучреждения

Министерство социальной защиты Алтайского края контролирует вопрос размещения 13 человек Министерство социальной защиты Алтайского края переводит в государственные соцучреждения 13 из 24 постояльцев социального центра "Рубикон", где из-за инфекции погибли семь человек.