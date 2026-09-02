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Vertex Pharmaceuticals завершает поглощение Crinetics за $10 млрд

Vertex Pharmaceuticals завершает поглощение Crinetics за $10 млрд

Биотехнологический и фармацевтический гигант Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX) официально сообщил о полном завершении сделки по поглощению компании Crinetics Pharmaceuticals.

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