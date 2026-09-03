🏺В Крыму впервые показали находки с раскопок у реки Героон в Новом Херсонесе В 2023 году там нашли украшения, посуду и косметику — предположительно, эти предметы были частью имущества одной из богатейших семей древнего городища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым