Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили технику и боевиков ВСУ на кураховском направлении

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск успешно нанесли поражение опорнику и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 16 декабря Минобороны России.
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