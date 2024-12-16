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Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили технику и боевиков ВСУ на кураховском направлении

Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили технику и боевиков ВСУ на кураховском направлении

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск успешно нанесли поражение опорнику и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 16 декабря Минобороны России.

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