Лавров указал на отсутствие внятного ответа от Запада по «Северным потокам»

РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва «Северных потоков», заявил 8 ноября на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины глава МИД России Сергей Лавров.
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