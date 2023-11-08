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Лавров указал на отсутствие внятного ответа от Запада по «Северным потокам»

Лавров указал на отсутствие внятного ответа от Запада по «Северным потокам»

РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва «Северных потоков», заявил 8 ноября на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины глава МИД России Сергей Лавров.

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