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Немецкая газета TAZ поместила на обложку нецензурную фразу из-за закрытия институтов Гете в РФ

Немецкая газета TAZ поместила на обложку нецензурную фразу из-за закрытия институтов Гете в РФ

Немецкая газета Die Tageszeitung (TAZ) разместила на первой полосе номера за 4 сентября нецензурную фразу на русском языке, адресованную классику немецкой литературы и названию Института Гете.

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