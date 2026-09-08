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Мужчину нашли в собственном доме убитым с выколотыми глазами

Мужчину нашли в собственном доме убитым с выколотыми глазами

РЕН ТВ В Кении 50-летнего мужчину нашли мертвым в собственном доме с выколотыми глазами. Полиция расследует произошедшее как предполагаемое убийство, сообщило 7 сентября издание The Star.

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