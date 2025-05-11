Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России в Стамбуле

Президент Украины выразил готовность к переговором с Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле. Российский президент 10 мая призвал к прямым переговорам двух стран в Турции, а Трамп 11 мая заявил о необходимости участия Украины в них.
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