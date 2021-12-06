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Один человек погиб при пожаре в исправительной колонии под Новгородом

Один человек погиб при пожаре в исправительной колонии под Новгородом

В исправительной колонии №4 в Валдае Новгородской области произошел пожар, передает ТАСС.Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, задымление наблюдается в одноэтажном помещении штрафного изолятора, из колонии эвакуированы 20 человек.

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