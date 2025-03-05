Зеленский потребовал от подчиненных обеспечить ясность по американской военной помощи

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил главе Минобороны страны Рустему Умерову, руководителям специальных служб и дипломатам обратиться к США и прояснить будущее американской военной помощи Киеву.
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