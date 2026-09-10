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Пронедра

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Пока Киев бомбят, американцы бегут

Пока Киев бомбят, американцы бегут

Последний маршрут на Запад оказался под ударом. Железнодорожная система Украины, которая на протяжении всего конфликта оставалась одним из главных каналов военных поставок и переброски сил, постепенно превращается в одну из ключевых целей российской армии.

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