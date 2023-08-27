Театр абсурда

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  • Астон Мартин
    словами адольфа алоизовича бредите , что не странно почему то ...🥸Гомо советикус - ...
  • саша дмитренко
    одна поправочка))  не  гомо  а  ХОМО  СОВЕТИКУСГомо советикус - ...
  • саша дмитренко
    стоит  задуматься,кто  прославляет  поганый  совок  и  комми  пидеров,,,,,,Гомо советикус - ...

Гомо советикус - как новый подвид человека разумного

Гомо советикус - как новый подвид человека разумного

Тропой самурая Можно ли рассматривать появление советского человека как возникновение обособленного рукава развития Homo sapiens? - плакатное искусство СССР - Нет, я совершенно не смеюсь (разве самую малость) и говорю достаточно серьёзно.

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Комментарии
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саша дмитренко
стоит  задуматься,кто  прославляет  поганый  совок  и  комми  пидеров,,,,,,
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40 мин.
саша дмитренко
одна поправочка))  не  гомо  а  ХОМО  СОВЕТИКУС
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37 мин.
Астон Мартин
словами адольфа алоизовича бредите , что не странно почему то ...🥸
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30 мин.

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