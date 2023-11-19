Потребитель не заметит. В Россию стали завозить меньше молодого вина

В Россию стали завозить меньше молодого вина из-за границы. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз уверен, что на российских потребителях это не скажется: поклонников этого напитка у нас немного, а отечественные производители выпускают вино, не уступающее в качестве европейским аналогам.
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