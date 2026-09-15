Older Britons Are Working Longer As Youth Unemployment Rises Britain has a strange labor problem: the people who have spent decades working increasingly aren’t leaving, while the people trying to begin their careers increasingly can’t get in, according to Bloomberg.
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