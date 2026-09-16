Атом наконец-то пошел в серию – подробности!

Разработчик проекта Атом, АО «Кама», объявило о переходе к массовому производству электромобилей. Как известно, производство этих автомобилей налажено на заводе «Москвич».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МП В KGM ответили на...
- Сколько машин при...
- АУ Сколько увезет се...
Сами пусть за 4 млн на этой фигне катаются.