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За рулем

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Атом наконец-то пошел в серию – подробности!

Атом наконец-то пошел в серию – подробности!

Разработчик проекта Атом, АО «Кама», объявило о переходе к массовому производству электромобилей. Как известно, производство этих автомобилей налажено на заводе «Москвич».

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