Можно бояться и все равно выглядеть уверенно — вот что действительно работает

Можно сильно волноваться, путаться в мыслях и все равно выглядеть уверенным человеком. Окружающие замечают наш страх гораздо меньше, чем нам кажется, а впечатление часто создают совсем другие мелочи.
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