Можно бояться и все равно выглядеть уверенно — вот что действительно работает

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Можно сильно волноваться, путаться в мыслях и все равно выглядеть уверенным человеком. Окружающие замечают наш страх гораздо меньше, чем нам кажется, а впечатление часто создают совсем другие мелочи.