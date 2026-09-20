С миру по нитке...
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Можно бояться и все равно выглядеть уверенно — вот что действительно работает

Можно сильно волноваться, путаться в мыслях и все равно выглядеть уверенным человеком. Окружающие замечают наш страх гораздо меньше, чем нам кажется, а впечатление часто создают совсем другие мелочи.

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