Когда он появился на экране в образе переодетого в женщину мошенника в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», то зрители даже не подозревали, что видят одного из самых глубоких драматических актеров своего времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии