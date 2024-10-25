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Вице-премьер Сербии Вулин: Выборы в США не повлияют на безопасность в Европе

Вице-премьер Сербии Вулин: Выборы в США не повлияют на безопасность в Европе

Сербский вице-премьер Александр Вулин высказался по поводу того, насколько значимы окажутся итоги президентской гонки Соединённых Штатов Америки, предположив, что они никак не скажутся на безопасности в Европейском регионе.

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