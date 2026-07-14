Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 428 подписчиков

В Литве впали в истерику после провала соглосования новых санкций против РФ

В Литве впали в истерику после провала соглосования новых санкций против РФ

Неудача с согласованием 21-го пакета санкций Евросоюзом продемонстрировала наличие серьезных разногласий внутри объединения касательно политики в отношении России, сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью издания Diena.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии