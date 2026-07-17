В Индии начал курсировать первый поезд на водородном топливе В Индии впервые в постоянную эксплуатацию введен поезд, работающий на водородном топли.
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В Индии начал курсировать первый поезд на водородном топливе В Индии впервые в постоянную эксплуатацию введен поезд, работающий на водородном топли.
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