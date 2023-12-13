Конничива, Империя. То, что еще пять лет назад казалось немыслимым, начинает проявляться в нашей новой реальности – дальше последуют цитаты и комментарии к ним.
Японские стоны о главном
Комментарии
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Александр Попов
Вся АЗИЯ ненавидит ЯПОНОДЕРЬМО, что только стоят КАДРЫ: руки ЖИВОГО человека в ЖИДКИЙ АЗОТ, а потом МОЛОТКОМ. А как они живут в ОБЩЕЖИТИЯХ при заводах: 1м высота - 1м ширина - 2м в длину = ДЕБИЛЫ.
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12 час.
Evgenija Palette
Эти суки наполовину люди - наполовину звери... Мои родственники пережили когда-то японскую оккупацию в Хабаровске. Так, если в КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС у человека не оказывалось документов, эти зверюги сию минуту вонзали ему ШТЫК В ЖИВОТ... И многое, другое...
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12 час.
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