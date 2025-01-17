В эти страны россияне могут ехать на отдых без загранпаспорта

Для путешествий по миру не всегда требуется заграничный паспорт. В 2025 году граждане России смогут посетить Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южную Осетию, используя только внутренний паспорт.
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