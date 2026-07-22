Сатанизм* и язычество на Украине развиваются на фоне отказа от всего русского и связанного с РФ. Об этом заявила в среду, 22 июля, финская активистка Салли Райски, которая попросила политическое убежище в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии