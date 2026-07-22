Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Финская активистка Райски: На Украине развиваются сатанизм* и язычество

Финская активистка Райски: На Украине развиваются сатанизм* и язычество

Сатанизм* и язычество на Украине развиваются на фоне отказа от всего русского и связанного с РФ. Об этом заявила в среду, 22 июля, финская активистка Салли Райски, которая попросила политическое убежище в России.

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