Найденные животные приносят счастье…

От одной женщины ушел муж. Небольшой магазин, в котором она работала, закрылся. Она поплакала-погоревала, да делать нечего: собрала она вещи, кота своего старого в переноску посадила, купила билет в другой город, северный, и уехала.
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