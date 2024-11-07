Омский русский народный хор отправится на гастроли в Красноярский край. Коллектив представит две программы: музыкальную сказку «Заветное желание» и музыкально-хореографическую постановку «Откровения истории России», передает пресс-служба Красноярской филармонии.
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