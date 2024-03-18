Москва и Сахалин возглавили рейтинг по уровню зарплат в России

В топ-3 высокооплачиваемых отраслей России вошли финансы, добыча полезных ископаемых и госслужба. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, посвященное региональным различиям в зарплатах за 2023 год.
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