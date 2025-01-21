Женщинам объяснили причины боли во время секса и назвали способы избежать ее появления

Если во время секса возникает боль в матке, лучше прекратить половой контакт либо принять некоторые меры, которые позволят избежать неприятных ощущений после его окончания, рассказала акушер-гинеколог Ребекка Кейт.
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