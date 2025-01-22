ЖК «Медный» соответствует «зеленому» ГОСТу от ДОМ.РФ

ДОМ.РФ проводит оценку жилой недвижимости с 2022 года. Проекты с отметкой «Зеленый дом» соответствуют строгим критериям, которые направлены на улучшение качества жизни и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
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