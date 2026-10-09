Рубио выступил на Акрополе с программной речью о доминировании Запада

Госсекретарь США Марко Рубио выступил в афинском Акрополе с программной речью, в которой призвал Запад вновь сплотиться в борьбе за глобальное доминирование, текст речи опубликован 7 октября на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.