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Рубио выступил на Акрополе с программной речью о доминировании Запада

Рубио выступил на Акрополе с программной речью о доминировании Запада

Госсекретарь США Марко Рубио выступил в афинском Акрополе с программной речью, в которой призвал Запад вновь сплотиться в борьбе за глобальное доминирование, текст речи опубликован 7 октября на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.

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