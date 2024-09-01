Ректор РПУ: "России необходима новая воспитательная политика"

К новому учебному году рекомендую фундаментальную статью ректора РПУ Александра Владимировича Щипкова о воспитании в самом широком и глубоком его смысле: *** «Российское общество поделилось на героев и предателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии