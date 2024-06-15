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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шипачев о том, что он медленный игрок: «На последнем месте в «Ак Барсе» Яшкин, а я – предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял»

Нападающий перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса» в результате обмена. – Был ли шанс остаться в «Ак Барсе»? – Нет, никаких шансов не было.

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