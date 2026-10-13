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В Брянской области назначили двух врио заместителей губернатора

В Брянской области назначили двух врио заместителей губернатора

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук представил правительству и жителям региона двух новых временно исполняющих обязанности заместителей — Евгения Крехтунова и Наталью Киселеву.

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