Мужчина годами накачивал жену наркотиками и позволял десяткам незнакомцев насиловать ее

Во Франции начался суд над жителем коммуны Мазан, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег, который на протяжении десяти лет накачивал жену наркотиками, позволял десяткам незнакомцев насиловать ее и транслировал это в интернет.
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