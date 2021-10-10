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Эксперт обвинил США в ужасном экономическом коллапсе Афганистана

Эксперт обвинил США в ужасном экономическом коллапсе Афганистана

Когда в середине августа радикалы из движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) подняли свои флаги над Кабулом, большинство аналитиков опасались, что твердокаменные исламисты начнут возрождать средневековые методы правления.

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